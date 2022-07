Fantastyczne okazje na szczoteczki do zębów z okazji Amazon Prime Day

Według badań przeprowadzonych w 2020 r. na zlecenie Colgate, Polacy nie zmieniają szczoteczki do zębów odpowiednio często. Aż 78 proc. robi to tylko wtedy, kiedy zauważa, że szczoteczka jest zniszczona. A jedynie połowa robi to po przebytej infekcji. To samo badanie wykazuje jednak, że 81 proc. Polaków wykazuje chęć podjęcia kroków w stronę poprawy zdrowia, w tym tego związanego z uzębieniem.