Garmin zabrał mnie aż do Holandii, żeby pokazać mi smart rower. Teraz mogę o nim opowiedzieć...

Przyznaję się - mam słabość do wszystkiego, co ma w nazwie smart. Może to jakaś forma próby rekompensaty własnych niedoskonałości, a może po prostu zamiłowanie do gadżetów, które zaprowadziły mnie prosto do redakcji Spider's Web. Tyle tylko, że w przypadku jazdy na rowerze te gadżety nie do końca są gadżetami w negatywnym tego słowa znaczeniu. Część z nich zmieniła całkowicie to, jak jeżdżę. Część natomiast na tyle uprzyjemnia mi jazdę, że nie wyobrażam sobie rezygnowania z nich.