Uważaj, jak wyprzedzasz rowerzystę. Garmin Varia RCT715 - recenzja

Jeśli patrzeć od strony czysto radarowej, gdzie wyłączamy w ogóle nagrywanie i robimy z kamero-radaro-lampki tylko radaro-lampkę, maksymalnie uzyskamy... 10 godzin, podczas gdy RTL515 zaoferuje nam o 6 godzin więcej. Owszem, może i nie każdy przejazd trwa 11 godzin, żeby od razu się tym martwić, ale to po prostu kolejny sprzęt do ładowania. Zakładając 1,5-2 godziny na pojedynczy przejazd, w wielu przypadkach - i to w trybie bez nagrywania - trzeba będzie RTC715 ładować co tydzień. A przecież nie kupimy go po to, żeby jeździć bez włączonej kamery.