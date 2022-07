Na przestrzeni ostatnich kilku lat naukowcy analizowali dane zebrane w 22 miejscach na dnie oraz w okolicach jeziora. W najnowszym artykule opublikowanym w periodyku New Zealand Journal of Geology and Geophysics geologowie wskazują, że superwulkan wciąż nie jest do końca spokojny i w jego wnętrzu wiele się dzieje.