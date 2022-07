Do procesu tego najczęściej dochodzi w termosferze, tj. na wysokości od 100 do 600 km nad Ziemią. To właśnie taka aktywność nagrzewa termosferę i zwiększa jej objętość. Tu pojawia się problem, jak górna granica termosfery się podnosi, to satelity znajdujące się na niskich orbitach okołoziemskich zaczynają odczuwać opór spowodowany cząstkami termosfery, które uderzają w satelitę. Tego satelity nie lubią, bo opór sprawia, że prędkość satelity spada, a jak spada prędkość to spada i ich wysokość. Jak spada wysokość, to satelita trafia w coraz gęstsze warstwy atmosfery, gdzie opór jest coraz większy. Bez użycia dodatkowego silnika satelita ostatecznie skazany jest na spłonięcie w gęstszych warstwach atmosfery. To właśnie tutaj, w przestrzeni znajdującej się na wysokości 100-200 kilometrów na Ziemi znajduje się ignorosfera.