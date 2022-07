Okręt podwodny Dmitrij Donskoj wszedł do służby Związku Radzieckiego w 1981 roku. Potem przejęła go Rosja. Swoją nazwę zawdzięcza wielkiemu księciu moskiewskiemu, którego rządy, przypadające na lata 1359 - 1389, uznawane są przez historyków za jeden z najważniejszych okresów w rozwoju państwa rosyjskiego. To właśnie w tym czasie Moskwa m.in. skutecznie obroniła się przed naporem litewskim.