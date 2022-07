Szwajcarzy zawstydzili polską kolej. Pociąg pojechał 160 km/h po wąskim torze

Na torze 1000 mm elektryczny pociąg rozpędził się do 163,02 km/h. To nowy europejski rekord. Na krótkim odcinku to każdy cwaniak może szybko pojechać? Dla Szwajcarów to żaden popis. Maksymalna prędkość na trasie, po której poruszają się wąskotorówki, wynosi 120 km/h.