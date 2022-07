Jeden z naszych redaktorów sfotografował wczoraj wyjątkowo fajne halo wokół Słońca. Choć nie jest to jakieś szczególne zjawisko, to jednak za każdym razem, kiedy bez ostrzeżenia dostrzeżemy coś takiego na niebie, natychmiast pojawia się pytanie: skąd to się wzięło. Wyjaśnijmy zatem.