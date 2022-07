Gry horror na PC. Oto najlepsze i najstraszniejsze produkcje

Temat zombie jest zdaniem wielu stanowczo zbyt mocno eksploatowany. Nieumarli przez to przestali być przerażający - jako stały i wszechobecny element popkultury czasem wręcz są przedstawiani w formie humorystycznego wątku. Komu się nie podoba ten stan rzeczy, zapraszam do powrotu do kultowego klasyka, jakim jest drugi Resident Evil. Powolne, nieustępliwe, żarłoczne zombie znów staną się przerażające, a sam Resident Evil 2 to również nadal bardzo dobra historia i świetna gra.