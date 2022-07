Czesi chcieli wjechać na polskie tory. Nie zrobią tego, bo "trzeba chronić" PKP Intercity

To pokrętna logika urzędu. W końcu im więcej połączeń tym lepiej. Nawet rachując na chłopski rozum, część pasażerów raz wsiądzie do pociągu prywatnego przewoźnika, a potem być może trafi do PKP Intercity. Regularność i dostępność sprawia, że ludzie wybierają kolej. Fakt, że na danej trasie jest tylko jedno połączenie, i to np. raz dziennie, powoduje, że niektórzy nie mają wyboru – muszą przesiąść się do samochodów.