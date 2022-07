Tak mógłby wyglądać duży iMac. TOP 9 szalonych pomysłów na komputer Apple'a

Oficjalnych informacji co do specyfikacji i wyglądu tego komputera na razie nie mamy. Nie zdziwię się jednak, jeśli będzie on przeznaczoną dla profesjonalistów kolejną iteracją iMaka Pro lub dostanie nazwę iMac Studio. Możemy przy tym domniemywać, że Apple przygotuje kolejny komputer z 27-calowym wyświetlaczem 5K jak w Studio Display (ale nie wykluczałbym też 30-calowego ekranu 6K (jak w Apple XDR).