Właśnie trwa Letnia wyprzedaż na Allegro. Oto najlepsze oferty z tanią elektroniką

Klienci serwisu Allegro, którzy zdecydują się skorzystać z promocji w ramach letniej wyprzedaży, mogą wybrać jedną z wielu metod dostawy. Paczki można zamawiać zarówno do automatów paczkowych, jak i do punktów odbioru. Do tego dochodzi opcja przesyłki kurierskiej prosto pod drzwi klienta.