Branża motoryzacyjna wciąż poszukuje specjalistów, inżynierów i programistów. Sprawdź, co oferuje firma ZF

Czym zajmuje się to przedsiębiorstwo? Dwie litery są prawdopodobnie znane większości miłośników motoryzacji. Pełna nazwa działającej już od 107 lat firmy to ZF Friedrichshafen AG. Grupa ZF jest globalnym koncernem technologicznym, najbardziej znanym z produkcji części i rozwiązań do samochodów osobowych, ale to niejedyny obszar działalności firmy. ZF działa też w branży pojazdów użytkowych oraz dostarcza rozwiązania do przemysłu. Co więcej, oferuje kompleksowe produkty i oprogramowanie dla producentów pojazdów oraz dostawców usług transportowych.