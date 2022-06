Xbox już od wielu lat próbuje stać się istotną dla pecetowych graczy platformą. Rezultaty, niestety, są co najmniej umiarkowane. Gracze nadal nie tolerują Microsoft Store i xboxowej infrastruktury, z wielu różnych przyczyn. I to mimo wprowadzenia przez Microsoft wielu atrakcji, jak użyteczny Xbox Game Bar, przyjazne dla portfela Xbox Play Anywhere czy nawet w formie usług PC Games Pass i Xbox Cloud Streaming.