Nigdy wcześniej nie było gry takiej, jak System Shock. Została wydana w 1994 r., a więc raptem w kilka miesięcy po rewolucyjnym Doomie. Podobnie jak on, prezentował akcję z widoku z pierwszej osoby. Nie miał jednak nic wspólnego z pompującą adrenalinę wartką akcją. Grze bliżej było bowiem do przygodówki i horroru. Scenariusz miał duże znaczenie. Właściwie to System Shock z Doomem łączyła głównie perspektywa, z jakiej gracz obserwował świat gry. I to, że obie gry w gruncie rzeczy były horrorami science-fiction.