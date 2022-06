Największym problemem wydaje się ogólnikowe podejście do zagadnienia. Czym jest terroryzm? Co to oznacza proporcjonalna kara? Jak pisać o terroryzmie, by nikt nie mógł uznać materiału za promocję, ale też by rzetelnie informować i uczyć? Czy to nie godzi w wolność słowa? Kontrowersji i wątpliwości nie brakuje. Czy słusznie? Przekonamy się w przyszłym roku, wraz z publikacją pierwszych raportów.