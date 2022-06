Co się liczy dla specjalistów IT? Wedle badań nie tylko to, co oczywiste, czyli finanse. Ważne są dla nich ciekawe i innowacyjne projekty, a także praca w wybranej przez siebie formie – co nie dla każdego znaczy zawsze to samo. To wszystko zapewni im zaś SoftServe, które planuje w tym roku dwukrotnie zwiększyć zatrudnienie w naszym kraju.