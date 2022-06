W nieco mniej gwałtowny sposób angielski kościół zareagował na niedawną świąteczną reklamę sieci fast-foodów KFC. Krytykowany był fragment, w którym mowa o wszystkich naszych głupich kolędach. Tym razem jednak kościół nie żądał zdjęcia reklamy z emisji. - Zachęca do sięgnięcia po wiaderko, ale nie chodzi tu o wiaderko z kurczakiem - jak krótko skomentował rzecznik prasowy kościoła angielskiego, co miało znacznie lepszy efekt dla tegoż kościoła. Do tej pory wysoko oceniana reklama i mająca setki tysięcy wyświetleń na YouTube po tym komentarzu straciła popularność w social mediach.