Wkusno i Toczka to rosyjska podróbka McDonald's. W sieciówce sprzedają to, co zostało po amerykańskich restauracjach

Być może to właśnie dlatego rozpacz po McDonald’s była wśród Rosjan wyrażana szczególnie głośno. Co prawda z materiałów publikowanych w social mediach trudno dostrzec jakąkolwiek głębszą refleksję obywateli tego kraju, którzy zdają się nie rozumieć, że to z powodu okrucieństwa ich dyktatora, a nie w ramach agresji zgniłego zachodu. Tu jednak musimy uczciwie przyjąć, że nagrania mogą być montowane tendencyjnie. Jedno jest pewne: Rosjanie tęsknią za Makiem. A administracja rosyjska im owego Maka zapewni.