Jakby tego było mało, gracze otrzymają możliwość wspólnej zabawy. Świat gry będzie można przemierzać w towarzystwie innych graczy w ramach maksymalnie czteroosobowych zespołów, a każdy z graczy będzie mógł zabrać na spacer jednego Pokemona. To spora zmiana - do tej pory multiplayer w grach ograniczał się do walk i wymian, które dostępne były już w grach Pokemon Red, Green i Blue.