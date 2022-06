Co najmniej trzy osoby zginęły w dzisiejszej katastrofie Iła-76 w Rosji. Reszta pasażerów, póki co, ma status rannych, nie wszystkich też hospitalizowano. Całkowita liczba osób na pokładzie to dziewięć lub dziesięć osób (dane rozbieżne w zależności od źródła informacji). To już trzecia katastrofa lotnicza w Rosji w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin: poprzednie dwie wydarzyły się nad Jakucją.