Nikt nie wie, co tam się dzieje. W tym rejonie Rosji samoloty znikają z radarów

Ocean Spokojny również ma swój bermudzki trójkąt. To Ma no Umi, co z języka japońskiego można przetłumaczyć jako Morze Diabła. Podobnie jak wspomniany region na Atlantyku, również i diabelski region Pacyfiku pochłonął liczne okręty i samoloty. W tym rządowy okręt badawczy Kaio Maru, wysłany by wyjaśnić tajemnicę Ma no Umi, który zaginął wraz ze swoją 31-osobową załogą.