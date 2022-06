Żar tropików na dalekiej północy. Palmy na Grenlandii to wina rozwodu Oceanu Arktycznego z Atlantyckim

56 milionów lat temu nasza planeta przechodziła okres wzmożonej aktywności wulkanicznej znany geologom jako paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne (PETM). Aktywność wulkaniczna to naturalnie znacznie wyższa emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, co jednoznacznie prowadzi do ocieplenia klimatu. W ciągu zaledwie 20 000 lat nastąpił wtedy globalny wzrost temperatur aż o 6 stopni Celsjusza. Ocieplenie klimatu spowodowało ocieplenie oceanów, a tym samym uwolnienie znaczących ilości metanu. W efekcie daleka północ kojarzona obecnie (jeszcze) z zimnem i mrozem stała się dosłownie tropikalnym rajem.