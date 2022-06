Idziesz na wykład i odtwarzasz dźwięk we własnych słuchawkach. Bluetooth Auracast to rewolucja

Jakie są potencjalne zastosowania nowego standardu w praktyce? Dla przykładu – wsiadając do autobusu miejskiego wystarczy dotknąć tabliczki NFC lub przyłączyć się do sieci, by potem przez całą trasę słuchać muzyki bez obaw, że przegapimy ogłoszenie o kolejnym przystanku. Większość siłowni ma przy bieżniach telewizor; teraz będzie można łatwo się do niego podłączyć z własnymi słuchawkami, by np. oglądać wiadomości podczas biegania. Technologia może się też przydać np. podczas wycieczek z przewodnikiem, czy choćby do słuchania translacji symultanicznej z obcego języka podczas prezentacji.