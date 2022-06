OLED lekki jak piórko. ZenBook S 13 OLED to nowy standard

Zastosowanie matrycy OLED w takim sprzęcie niesie ze sobą szereg korzyści. W tym konkretnym przypadku pierwsza z nich to rozdzielczość i ostrość obrazu, gdyż mamy tu do czynienia z panelem o rozdzielczości aż 2880 x 1800 px i proporcjach 16:10. Dostajemy nie tylko więcej przestrzeni do pracy w pionie, ale też nieprawdopodobnie ostry obraz, co doceni każdy, bo tę ostrość widać w absolutnie każdym zastosowaniu; nawet podczas pisania dokumentów i przeglądania stron internetowych nigdzie nie widać pojedynczych pikseli, bo ich zagęszczenie jest tak wysokie, że obraz jest bardzo klarowny, nawet gdy przyglądamy się ekranowi z bardzo bliska.