Einstein miał rację. Nowe zdjęcie czarnej dziury potwierdza, że wszystkie wyglądają tak samo

Co więcej, "nasza" czarna dziura choć supermasywna to wciąż należy do raczej drobnych. Jej masę szacuje się na "zaledwie" 4 mln mas Słońca. Dla porównania czarna dziura w galaktyce M87 to prawdziwy gigant o masie 6,5 mld mas Słońca. Mimo tego, na zdjęciach oba obiekty wyglądają niemal tak samo.