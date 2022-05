Tymczasem sonda Lucy wraca do długiej i żmudnej podróży w kierunku Jowisza, choć póki co pozostanie jeszcze w naszym otoczeniu. Aby nabrać odpowiedniej prędkości do właściwej części podróży, Lucy zbliży się do Ziemi jeszcze 16 października 2022 r. i 13 grudnia 2024 r. Przeleci wtedy w odległości odpowiednio 300 i 350 km od Ziemi, po czym wystrzeli w zewnętrzne rejony Układu Słonecznego.