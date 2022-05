Zmiany widać było też w drugą stronę: gdy przeszczepiono kał od starszych myszy tym młodszym. Na podstawie obserwacji, brytyjscy badacze doszli do wniosków, że mikroflora starego dawcy kału doprowadziła do utraty integralności wyściółki jelita u młodego osobnika, umożliwiając przedostanie się bakteriom do układu krążenia. A to z kolei poskutkowało uruchomieniem się układu odpornościowego i wytworzeniem stanu zapalnego w mózgu i oczku.