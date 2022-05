Jeżeli potwierdzi się teoria mówiąca o tym, że któryś z pilotów celowo rozbił samolot doprowadzając do śmierci siebie i 132 inne osoby, będzie to już kolejny tego typu wypadek w ostatnich latach. 24 marca 2015 roku, niemal dokładnie siedem lat przed wypadkiem China Eastern, pilot Andreas Lubitz pracujący w liniach lotniczych Germanwings celowo skierował samolot ku i ziemi i rozbił go na jednym z alpejskich zboczy zabijając siebie i 149 innych osób przebywających na pokładzie samolotu Airbus 320. Jak się później okazało w momencie wypadku pilot cierpiał na depresję, co ukrywał przed swoim pracodawcą.