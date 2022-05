Uczeni pokazali, jak wyglądałby skok w hiperprzestrzeń, gdyby twórcy Gwiezdnych Wojen chodzili na fizykę

Efekt polega na tym, że obserwator poruszający się z przyspieszeniem będzie w stanie wykryć promieniowanie ciała doskonale czarnego, kiedy obserwator stacjonarny nie będzie obserwował takiego promieniowania. Według równania opisującego efekt Unruha, liczba cząstek obserwowanych w danym polu kwantowym jest zależna od przyspieszenia obserwatora. Im większe przyspieszenie, tym więcej cząstek jest widocznych. Zjawisko to wynika z kwantowych interakcji i fluktuacji w przestrzeni. Problem w tym, że by to zaobserwować na poziomie atomowym, atom musiałby przyspieszyć do prędkości światła w czasie krótszym niż jedna milionowa sekundy.