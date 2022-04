Co ciekawe oprócz świadków na powierzchni Ziemi moment fragmentacji zarejestrowały także satelity GOES 16 oraz GOES 17 znajdujące się na orbicie geostacjonarnej i rejestrujące błyskawice na powierzchni Ziemi. Obiekt po raz pierwszy został zarejestrowany na wysokości 87 km nad powierzchnią Ziemi. Najlepsze szacunki mówią, że ta niewielka skała kosmiczna miała około 30 centymetrów średnicy i przemieszczała się z prędkością ponad 85 000 km/h. Można zatem stwierdzić, że było to wiele huku o nic.