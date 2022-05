Masz PlayStation, a twój kolega Xboksa? W FIFA 22 zagracie wspólnie

To może być pewnym rozczarowaniem, jednak dużo większym jest zapewne dla wielu dostępność rzeczonego trybu cross-play. Nie będzie go miała edycja gry na PC, ale też gry przeznaczone na konsole minionej generacji: Xbox One i PS4. Wspólne mecze rozgrywać będą tylko posiadacze gry w wersji na PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S lub Stadię.