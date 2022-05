Embracer to na dziś jeszcze mało znana marka w świecie gier, ale zapewne głównie z uwagi na fakt, że firma niedawno zmieniła nazwę. Do 2019 r. znana była jako THQ Nordic. I wraz ze zmianą nazwy zdecydowała się inwestować bardzo duże pieniądze w swój rozwój. Jej ostatnie głośne przejęcie to kupno studia Gearbox Entertainment, znanego z gier Borderlands, Godfall i We Happy Few.