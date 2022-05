Dlatego do domowego projektora podłączam czasem konsole, ale wyłącznie z myślą o towarzyskich, imprezowych zabawach. Kocham grać na ścianie w Mario Kart 8 Deluxe oraz Super Smash Bros. Ultimate. To samo tyczy się Just Dance, It Takes Two, Overcooked, Tekkena czy FIFA. Jeśli jednak mam do ogrania graficzne majstersztyki AAA dla jednego gracza, stawiam na TV. Demon's Souls czy Horizon Forbidden West to produkcje, które wolę oglądać na telewizorze OLED. Projektory - chociaż kapitalnie rozwinięte przez ostatnią dekadę - nie są w stanie wykorzystać mocy nowych konsol 4K HDR, o ile nie posiadamy kilkunastu tysięcy złotych do wydania. To nareszcie się zmienia.