Co roku 4 maja fani Gwiezdnych wojen mają swoje święto. Datę tę wybrano nieprzypadkowo: May the 4th brzmi podobnie jak powtarzana przez bohaterów w kółko fraza May the Force (be with you). Tym razem w ramach prezentu dostaliśmy od Disneya zupełnie nowy zwiastun serialu Obi-Wan Kenobi.