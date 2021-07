Zrobił lepszego deepfake’a Luke’a Skywalkera niż Disney. Teraz pracuje dla Lucasfilm

Lucasfilm, będący producentem filmów i seriali z uniwersum Gwiezdnych wojen, coraz śmielej podchodzi do tematu cyfrowych modeli 3D, które zastępują w filmach ludzi. W filmie Rogue One (Łotr 1) zobaczyliśmy cyfrową postać Wilhuffa Tarkina, animowaną na bazie materiałów zagranych przez zmarłego już Petera Cushinga. W tym samym filmie pojawiła się też cyfrowo odtworzona młoda Leia.

Najnowszy przykład wykorzystania cyfrowo odtworzonej twarzy aktora dostarczył nam serial The Mandalorian. Jeżeli nie widziałeś jeszcze drugiego sezonu i chcesz uniknąć spoilerów, radzę przewinąć stronę do kolejnego artykułu. A jeśli widziałeś ostatni odcinek The Mandalorian, na pewno kojarzysz pamiętną scenę, w której pojawia się młody Luke Skywalker. Postać została cyfrowo odtworzona na bazie archiwalnych nagrań odtwórcy tej roli, Marka Hamilla.

Widzom nie do końca spodobał się cyfrowy Luke Skywalker. Widownia pokochała jednak deepfake’a stworzonego przez Youtubera.

Youtuber dostał pracę w Lucasfilm.

Efekty stworzone przez Shamooka były tak dobre, że dotarły do Lucasfilm, a zarząd firmy postanowił zatrudnić youtubera . Shamook stał się członkiem zespołu Industrial Light and Magic, czyli najbardziej zaawansowanej części Lucasfilm zajmującej się efektami specjalnymi i grafiką 3D.

Industrial Light and Magic tworzy efekty specjalne nie tylko do filmów z uniwersum Gwiezdnych wojen, ale też do takich produkcji jak Avatar, Piraci z Karaibów, Terminator, czy Harry Potter. Firma istnieje od 46 lat i ma na swoim koncie wiele przełomów w dziedzinie grafiki 3D. Przykładowo, to właśnie Industrial Light and Magic w 1991 r. stworzyło wszystkie animacje T-1000 w Terminatorze 2.