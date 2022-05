Obecny stan środowiska naturalnego jest taki, że nie tylko musimy drastycznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale także musimy wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do tego, aby ten dwutlenek węgla już wyemitowany ponownie pozyskiwać z atmosfery. W przeciwnym razie już te gazy, które do teraz wyemitowaliśmy wystarczą do tego, aby temperaturę atmosfery nadal podwyższać.