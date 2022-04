Choć sam absolutnie nie wierzę w to, by Apple, w dającej się przewidzieć przyszłości, pokazał swoje auto, to najnowsze przecieki dotyczące nowego systemu operacyjnego wydają się bardzo wiarygodne. Apple ma pracować nad systemem operacyjnym dla samochodu. Taki system ma połączyć zarówno funkcje multimedialne, jak i kontrolę nad układami auta. Oznacza to, że będziemy mogli sterować np. klimatyzacją, czy sztywnością zawieszenia.