Android Auto dalece wyprzedza swoimi możliwościami i interfejsem konkurencyjny Apple CarPlay. Tu nie ma co polemizować, tak po prostu jest, zwłaszcza jeśli korzystamy z usług Google'a - szczególnie nawigacji. To się w głowie nie mieści, że mamy 2022 rok, a Apple wciąż nie pozwala korzystać z funkcji pinch to zoom podczas nawigowania w samochodzie przy użyciu Map Google.