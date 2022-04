Na Ziemię przyleciał gość spoza Układu Słonecznego. Spłonął w naszej atmosferze

W październiku 2017 roku teleskop Pan-STARRS na Hawajach odkrył na niebie nietypowy, poruszający się z zaskakującą prędkością obiekt. Analiza trajektorii lotu wykazała, że jest to wylatująca już z Układu Słonecznego planetoida, która przyleciała do nas z innego układu planetarnego. Od tego czasu, obiekt ten nazwany 'Oumuamua uważany jest za pierwszego odkrytego na niebie gościa międzygwiezdnego. Tak przynajmniej było do dzisiaj.