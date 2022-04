Mac Pro 2022 - wszystko, co o nim wiemy przed premierą

Po pierwsze, połączyłby ze sobą cztery moduły M1 Max, co dziś nie jest możliwe. Po drugie, zniwelowałby największe ograniczenie obecnych Apple Silicon, czyli ilość pamięci operacyjnej. Mimo wszystkiego, co Apple mówi o zunifikowanej pamięci, wciąż istnieją zastosowania profesjonalne, w których nawet 128 GB to za mało. A jeśli Apple po prostu połączyłby dwa czipy M1 Ultra, maksymalna ilość RAM-u wyniosłaby 256 GB, co… również nie jest wystarczające do niektórych zastosowań. Wiele jednak wskazuje na to, że nowy most nie tylko łączyłby ze sobą układy Apple Silicon, ale pozwalał także na podłączenie zewnętrznego kontrolera pamięci. To oznacza, że można by ją ulokować w osobnych modułach i potencjalnie rozbudowywać. W ten sposób Apple mógłby zaoferować komputer, który nie tylko ma 40 rdzeni CPU i 128 rdzeni GPU, ale oferuje też tyle RAM-u, ile potrzeba rzeczywistym profesjonalistom.