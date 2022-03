Nowe procesory Apple'a będą absurdalnie szybkie. Czy Apple M2 Extreme to nadal sprzęt do komputerów osobistych?

Podczas prezentacji Maca Studio Apple zapowiedział także, że Mac Pro jest już za rogiem, a to pozwala mi mniemać, że zobaczymy go jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jesienią. Nawet jeśli jego sprzedaż rozpocznie się później, to zostanie on zapowiedziany jeszcze w 2022 r. I to kłóci mi się ogromnie z raportem, jakoby miał on korzystać z czipów M2, skoro jeszcze nie powstała wersja korzystająca z czipów M1. Sądzę więc, że jeśli czip o nazwie "Extreme" faktycznie istnieje, to znajdzie on miejsce jeszcze w tegorocznej gamie Maców, w nowym Macu Pro, jako M1 Extreme, powstały z połączenia dwóch czipów M1 Ultra (lub czterech M1 Max, jak wolicie).