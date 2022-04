To koniec obserwatorium SOFIA. Teleskop latający na pokładzie Boeinga 747 odchodzi na emeryturę

Stratosferyczne Obserwatorium Astronomii Podczerwonej, w skrócie SOFIA to w rzeczywistości był specjalnie zmodyfikowany samolot Boeing 747SP, na pokładzie którego znajdował się teleskop zwierciadlany o średnicy zwierciadła rzędu 250 cm. Teleskop obserwował obiekty kosmiczne jedynie w trakcie lotu na wysokościach powyżej 12 000 metrów. Dopiero na tej wysokości znajdował się bowiem ponad większością pary wodnej występującej w ziemskiej atmosferze. Promieniowanie podczerwone pochłaniane jest przed parę wodną, przez co z powierzchni ziemi nie można go obserwować. Na wysokości 12 kilometrów już było to możliwe.