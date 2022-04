Większość publikacji na temat Diety IF kończy się konkluzją brzmiącą mniej więcej tak - "jak każda dieta, intermittent fasting ma swoje plusy i minusy". Wygląda jednak na to, że jeśli dieta IF ma jakiś realny plus, to tylko taki, że zmusza nas do zmiany stylu życia i większej dbałości o odżywianie. A to, czy będziemy jedli przez 8 godzin dziennie, czy stosowali bardziej tradycyjny podział na 5 posiłków dziennie, nie ma większego znaczenia.