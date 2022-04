To niejedyne informacje z ostatnich dni o dezinformacji w polskiej sieci. W czwartek Meta, właściciel Facebooka, ogłosiła, że na polskich stronach FB ze swoją propagandą grasowali agencji białoruskiego KGB. Także sieją fejki i służą Putinowi we wprowadzaniu w Polsce chaosu. Według Mety konta należące do KGB próbowały w sieci nawoływać do antypolskich protestów w Warszawie.