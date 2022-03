Aby zbliżyć się do gwiazdy, sonda wysłana z Ziemi bezustannie musi tracić energię, przelatując np. w pobliżu Wenus. Dzięki takim bliskim przelotom za każdym okrążeniem sonda zbliża się nieco bardziej do Słońca. Już w sobotę, 26 marca o godzinie 12:50 czasu polskiego (ustawcie sobie budzik) sonda zbliży się do Słońca na odległość zaledwie 48,3 mln km, czyli będzie trzy razy bliżej niż Ziemia. Po minięciu tego punktu zacznie się ponownie od Słońca oddalać, aby podczas kolejnego przelotu zbliżyć się na zaledwie 42 mln km. Ostatecznie, już w 2025 roku sonda zbliży się do Słońca na zaledwie kilka milionów kilometrów. Wtedy jednak - co oczywiste - ze względu na ogromne temperatury nie będzie możliwości wykonywania zdjęć powierzchni Słońca.