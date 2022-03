Do jednego z takich fragmentów miasta dawno nie zaglądałem. Podczas ostatniego spaceru okazało się, że nie jest już dzikie. Do polany prowadzi asfaltowa droga i ścieżka rowerowa, budują się jakieś magazyny, pewnie wkrótce stawiane będą bloki. Ale to czyni te wysepki wyjątkowymi. Niestety starcie jest nierówne, bo przyroda skazywana jest na porażkę. Na szczęście nie zawsze musi być pokonana.