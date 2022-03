Zważając na to, że nowa rzeczywistość faktycznie może wpłynąć na możliwości wysyłania towarów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, agencja postanowiła zabezpieczyć swoje dostawy na najbliższe lata. W piątek, 25 marca NASA ogłosiła, iż firmy SpaceX oraz Northrop Grumman otrzymały nowe kontrakty na dodatkowe misje transportowe do stacji kosmicznej. Każda z tych firm otrzymała kontrakt na sześć dodatkowych lotów. Dzięki temu stacja kosmiczna została zabezpieczona do 2026 roku. Wraz z tymi dwunastoma misjami NASA zrealizuje przy udziale sektora prywatnego łącznie 32 misje, z czego 15 zrealizuje SpaceX, 14 - Northrop Grumman a 3 - Sierra Space.