Tuż przed godziną dziewiątą rano polskiego czasu na wodach Zatoki Meksykańskiej wylądował statek kosmiczny Crew Dragon Resilience z czteroosobową załogą misji Crew-1, która przebywała na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od listopada ubiegłego roku.

Chwilę po wodowaniu do statku podpłynęły łodzie, które przechwyciły statek na swój pokład. Co było wyjątkowego w tym lądowaniu? Zwyczajowo statki kosmiczne wchodząc w atmosferę ziemską, lądują w świetle dziennym. Tym razem jednak Crew Dragon wylądował nocą, tuż przed godziną 3 w nocy czasu lokalnego. Poprzednie nocne lądowanie miało miejsce aż… 53 lata temu, kiedy to na Ziemię powrócili członkowie misji Apollo 8, którzy jako pierwsi w historii okrążyli Księżyc. Łącznie natomiast w historii lotów kosmicznych były jedynie trzy takie lądowania (wraz z dzisiejszym).

Statek Crew Dragon Resilience tuż przed odłączeniem od stacji kosmicznej. Źródło: Aki Hoshide

Crew-1 była pierwszą operacyjną misją realizowaną za pomocą statku Crew Dragon oraz rakiety Falcon 9. Wcześniejszy, zrealizowany rok temu lot Demo-2 był jeszcze lotem testowym. W ramach misji Crew-1 na pokład orbitalnego laboratorium poleciało trzech astronautów ze Stanów Zjednoczonych i jeden z Japonii.

Misja Crew-1 dobiega końca

Po zakończeniu misji na pokładzie ISS, członkowie misji Crew-1 weszli do statku Resilience tuż po północy czasu polskiego i po sprawdzeniu szczelności i systemów pokładowych statek odcumował od stacji o godzinie 2:35. Po serii manewrów korekcyjnych statek ustawił się tak, aby po wejściu w atmosferę wylądować w pobliżu Florydy w Zatoce Meksykańskiej, gdzie czekały już służby ratownicze. Po ustaleniu orbity statek uruchomił na 16 minut silniki, dzięki czemu mógł zejść z orbity i wejść w ziemską atmosferę, gdzie po wstępnym i jakże spektakularnym hamowaniu aerodynamicznym, otworzył spadochrony, na których miękko wylądował na powierzchni wody.

Cały powrót stacji relacjonowany był na żywo na kanałach NASA oraz SpaceX, dzięki czemu dzisiaj rano mogliśmy podziwiać Crew Dragona rozgrzewającego powietrze wokół siebie podczas pierwszej fazy wejścia w atmosferę.

Na godzinę 11:00 zaplanowana jest konferencja NASA z podsumowaniem dzisiejszego wydarzenia.