Polacy chcą się czuć bezpiecznie, więc rzucili się po broń. Tak bardzo, że brakuje nawet amunicji

Wojna w Ukrainie to zaś kolejny pretekst, żeby dowiedzieć się, jak korzystać z broni, by ewentualnie móc bronić siebie, bliskich i po prostu ojczyznę. Choć jak powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda, straszenia Rosji nie należy się póki co obawiać, to jednak to, co dzieje się za naszą granicą, zapewne każe zrewidować poglądy na temat obronności i roli wojska we współczesnym, wcale nie bezpiecznym świecie.